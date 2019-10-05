Студия Disney снимет новый игровой фильм по мотивам мультсериала "Инспектор Гаджет". Об этом сообщает The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, картину спродюсируют Дэн Лин и Джонатан Эйрих, отвечавшие за ремейк "Аладдина", который собрал в прокате более $1 млрд. Сценарий напишут Мики Дэй и Стритер Сайдер, работавшие в комедийном скетч-шоу "Субботним вечером в прямом эфире".

Мультсериал "Инспектор Гаджет" о полицейском-киборге, в тело которого встроены тысячи приспособлений, выходил c 1983 по 1986 год. Бороться со злом ему помогают племянница Пенни и собака Брейн. По мотивам сериала вышло множество игр и спино-оффов. В 1999 году вышел полнометражный игровой фильм, в котором роль Гаджета исполнил Мэттью Бродерик.

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