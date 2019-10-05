Disney снимет новый фильм об Инспекторе Гаджете
Студия Disney снимет новый игровой фильм по мотивам мультсериала "Инспектор Гаджет". Об этом сообщает The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По данным издания, картину спродюсируют Дэн Лин и Джонатан Эйрих, отвечавшие за ремейк "Аладдина", который собрал в прокате более $1 млрд. Сценарий напишут Мики Дэй и Стритер Сайдер, работавшие в комедийном скетч-шоу "Субботним вечером в прямом эфире".
Мультсериал "Инспектор Гаджет" о полицейском-киборге, в тело которого встроены тысячи приспособлений, выходил c 1983 по 1986 год. Бороться со злом ему помогают племянница Пенни и собака Брейн. По мотивам сериала вышло множество игр и спино-оффов. В 1999 году вышел полнометражный игровой фильм, в котором роль Гаджета исполнил Мэттью Бродерик.
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