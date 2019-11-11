Популярная поговорка гласит, что талант - это один процент вдохновения и девяносто девять процентов потения. Но также известно, что народная мудрость не всегда является народной, и еще реже - мудростью. А ученые всегда готовы оспаривать "очевидное".

Современная психология выделяет несколько стадий творческого процесса, пройдя через которые стремительный водоворот мыслей извергает отполированную до блеска идею. Для достижения профессионального мастерства необходимо пройти через все стадии мозгового штурма по очереди, и Уолт Дисней опытным путем продемонстрировал эффективность этого метода.

Три кабинета для трехликого Уолта

Как передает Day.Az со ссылкой на Mixstuff, кто-то из ближайшего окружения так описывал великого мультипликатора: "На самом деле существует три разных Уолта: мечтатель, реалист и зануда. И никогда не известно заранее, с кем из них ты сегодня встретишься". Авторство фразы не установлено, но она достаточно афористично и метко дает представление о том, как превратить любимое дело в конгломерат индустрии развлечений и как вообще работает творческое мышление. Чаще всего идеи не появляются в голове неожиданно, пока вы принимаете ванну, и не сыплются на голову, как яблоки с деревьев. Каждая идея должна пройти трудный путь от зарождения мечты через вынашивание планов к тщательной экспертизе жизнеспособности.

Дисней понимал, что невозможно одновременно генерировать, развивать и анализировать. Каждый из этих процессов требует определенного настроя ума. Роберт Дилтс исследовал техники и методы, которыми художник оперировал, создавая свои гениальные шедевры в 90-е гг. и сформулировал стратегию, которая подразумевала, что вышеуказанные процессы требуют не только разделения процесса мышления на три разных составляющих, но и разделение физического пространства для наиболее плодотворной реализации каждого отдельного процесса.

Итак, для того, чтобы обособить различные мыслительные процессы необходимо три различных помещения или просто поделить помещение на три части, каждое из которых будет оптимально подходить для соответствующего настроя и в котором не будет места для умонастроений "соседей".

Мечтатель

Секрет обнаружения хорошей идеи - эта наличие огромного множества любых идей. И чем идеи невероятнее, тем лучше. Ведь обычные идеи, скорее всего, уже нашли своих авторов. Не нужно бояться новых идей, и постараться избегать старых. И чтобы наполнить огромный бассейн сырьем из идей нужно заставить молчать ту часть мозга, которая вечно твердит "это никогда не сработает", "да это полная ерунда" и т.д. На этом этапе и в этом помещении зануда должен умолкнуть и дать мечтателю простор для безудержной фантазии, где все возможно и нет места никакой критике.

Реалист

Теперь, когда у нас на выбор есть целая куча идей, пора включить мозги. На стадии реалиста вы оцениваете идеи и начинаете развивать их. На этой стадии вы задаете себе вопросы: А хватит ли у меня средств и времени для воплощения задумки? А как конкретно я буду реализовывать эту идею? А что можно поменять, чтобы желания совпали с возможностями? На этом этапе разрабатывается план для того, чтобы фантазии стали осязаемыми.

Критик

Только после того, как идея уже наполовину воплощена, должен включиться режим зануды и придиры. Эта часть вашей личности, живущая в отдельном участке головного мозга и расположившаяся в третьей камере, корректирует планы, пытаясь снизить вероятность ошибок и избежать всевозможных подводных камней. Критик ищет и обычно находит все слабые места проекта и принимает решение, стоит ли взяться за воплощение мечты или лучше оставить эти глупые мысли, пока они не поглотили все имеющиеся ресурсы. В результате этой работы "адвоката дьявола" идея отбрасывается либо как нежизнеспособная, либо проверяется на прочность и получает шансы на претворение в жизнь.

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın