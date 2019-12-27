Сеть кинотеатров Park Cinema представила Trend рейтинг - ТОП 5 самых кассовых азербайджанских и зарубежных фильмов, передает Day.Az.

Азербайджанские фильмы

"Qızqaçırtma-2" - режиссер Руфат Шахбазов "Niyə?-3" - режиссер Азиз Шахбазов "Qızqaçırtma-3" - режиссер Руфат Шахбазов "Sonuncu Pərdə" - режиссер Эмиль Гулиев "Məhəllə-3"- режиссер Таир Иманов

Зарубежные фильмы

"7. Koğuştakı Mucize" - режиссер Мехмет Ада Озтекин (Турция) "Король Лев" - режиссер Джон Фавро (США) "Мстители. Финал" - режиссеры Энтони и Джо Руссо (США) "Джокер" - режиссер Тодд Филлипс (США) "Форсаж: Хоббс и Шоу" - режиссер Дэвид Литч (США)

Фильмы приносят доход из нескольких источников, включая кинопрокат, продажу и аренду на цифровых носителях, мерчандайзинг, а также права на телевизионные трансляции и стриминг. Тем не менее, основным показателем коммерческого успеха фильма считаются кассовые сборы, главным образом из-за доступности данных в сравнении с другими показателями, а также из-за исторической практики.