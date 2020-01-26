Гороскоп на неделю 26 января – 1 февраля: все знаки зодиака

События недели задают стартовый импульс многим проектам, замыслам, начинаниям, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня. Цепи фатальных событий уже не мешают, все плохое позади. Идите вперед с вдохновением и верой во все хорошее, взяв на вооружение позитивный и негативный опыт прошлых ошибок и достижений.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на неделю 26 января - 1 февраля для Овна

Сейчас "с кем поведешься, того и наберешься", остерегайтесь плохих компаний. Энергия фонтанирует, страсть желаний кипит, вы готовы в бой, драться до последнего патрона, защищая собственные убеждения, идеалы. Если с окружающими объединяет общее мировоззрение, прекрасно, значит станете верными друзьями, построив прочный фундамент взаимопонимания для дальнейшей дружбы.

К счастью прошлое и будущее гармонично переплелось, поэтому возврат к старым сообщникам позитивно отразится на дальнейшей судьбе.

Забота о семье, родных, жертвенность в материальной, чувственной сфере крайне необходимы для обустройства личной жизни.

А вот на работе нужен прагматизм, не гоняйтесь за лаврами престижа и славы, да, вы отличный профессионал на своем деловом поприще, просите шефа о повышении не должности, а зарплаты.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на неделю 26 января - 1 февраля для Тельца

Ключевая тема нынче - бизнес, карьерный и профессиональный рост, укрепления завоеванных позиций. Здесь перезагрузка, требующая идти в ногу с прогрессом, демонстрируя высший пилотаж деловых навыков, интеллектуальную изобретательность, творческую оригинальность.

Но поскольку у работодателей семь пятниц на неделю, поэтому не спешите выполнять приказ, а делайте прежде всего то, что нравится, творчески вдохновляет.

И четко контролируйте свои действия, именно от них зависит насколько вы способны нравиться или, наоборот, вызывать антипатию. Гардероб как и манера поведения играет не последнюю роль, сейчас вас встречают по одежке. Чтобы прельстить поклонников, стать любимыми и желанными по моде "прибарахлитесь", наведите марафет, и обязательно зажгите внутренним сиянием глаза!

И помните, ваш нынче двигатель - любознательность, информационная всеядность, эрудированность, интересуйтесь всем, чего требует душа. А потом делитесь с окружающими.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на неделю 26 января - 1 февраля для Близнецов

Тайные рычаги изменений в вашей жизни функционируют активно. Здесь важна как идеологическая и правовая сторона событий, но и их невидимая материальная составляющая. В частности возрастает значение неофициальных финансовых источников и любых благотворительных инициатив, которые способствуют их эффективному использованию ради благополучия в семье, решение наболевших бытовых проблем, отношений с детьми, благоверными.

Не отвергайте просящего, а непременно дайте, что можете. Не обеднеете, а заработаете, у профессионалов звездный час удачи.

Сейчас следует избавляться от старых стереотипов мышления. Разум и сердце требуют света истинных познаний, формируя новую философию миропознания. А вчерашние представления уже себя отжили и тормозят развитие.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на неделю 26 января - 1 февраля для Рака

Вам предстоит продемонстрировать во всей "красе" материальную сущность. Отношения с друзьями будут базироваться в основном на меркантильной основе, поэтому, когда выгоды от продвинутых приятелей нет, скорее всего они вас просто не будут интересовать. А вот если поманят финансовым "пряником", вы способны срочно мобилизоваться и заняться совместной деятельностью достаточно успешно.

Зависимость от чужих действий, желаний, ресурсов продолжается, но это не значит, что нужно сломя голову бросаться на их выполнение. Ваша задача - научиться отсортировывать зерна от плевел, чтобы прийти к знаменателю обоюдных интересов.

Но рулить другим не давайте, только смелых Раков (плюс вы нынче прелестные очаровашки), которые благородно берут на себя ответственность и отдуваются за других, судьба вознаградит.

Лев (23 июля - 21 августа)

Гороскоп на неделю 26 января - 1 февраля для Льва

В профессиональной сфере грядут позитивные перемены. Притормозите, следует сбавить темп и закрепить достигнутые результаты. Вполне логично, что денежные поступления вас будут интересовать больше всего, ведь трудитесь с максимальной продуктивностью, на работе мастер на все руки (начальство ценит) и заслуженное получите. Главное вписаться в ритм деловой команды, успех сотрудничества зависит от совместных слаженных действий. Сейчас одна ласточка весны не делает.

А вот в брачном союзе, чтобы деньги не стали яблоком раздора, укротите Эго, все ресурсы в общий котел, сейчас есть только "наше". И обязательно прислушивайтесь к интуиции, в критический момент, когда нужно рискнуть, выиграете.

Во избежание переутомления, старайтесь четко распределить трудовые загрузки, делать то, что нравится. Рабочий фанатизм противопоказан - подорвет здоровье.

Дева (22 августа - 23 сентября)

Гороскоп на неделю 26 января - 1 февраля для Девы

Намечается масштабный фронт работ, где у вас может возникнуть нехватка делового опыта или профессиональная безграмотность, неумение работать с новой программой или технологической инструкцией. Что дискредитирует как специалиста, которому следует двигаться в ногу с научным прогрессом, быть интеллектуально подкованным, проявлять творческую оригинальность. Настройтесь на оптимистичную волну и уверенно двигайте собственные планы, тогда все проблемы будут, как с гуся вода. Домочадцев не драконьте (они склонны к агрессии), а сообща трудитесь ради семейного благополучия.

Если обделены любовью, не будьте скрягой, а проявляйте покровительство и щедрость (душевную, сердечную, материальную, умственную, физическую) везде. Тогда получите все что нужно для личного счастья. Рядом шагают восхитительные партнеры, они вас обожают. Не подкачайте, иначе их уведут соперники.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на неделю 26 января - 1 февраля для Весов

Вы активны, популярны, артистичны, владеете отличными эмоциональными механизмами к адаптации в любых условиях. Где не посеешь, там и возродитесь. Главное, вовремя одеть маску и сыграть нужную роль, в зависимости от обстоятельств. Воспринимая жизнь, как увлекательную игру, добьетесь намного больше, чем усердным трудоголизмом.

Обязательно любите тех, с кем дружны, кто сердцу дорог.

Профессионалам следует укреплять служебный авторитет, дружить с начальством, активизируя душевные струны. Судьба требует освоить искусство психолога на доскональном уровне, чтобы не сбиться с правильного пути. Тогда и материальные вопросы решатся успешно. Доступ к чужим ресурсам открыт через домочадцев, можете рассчитывать на их помощь.

Если здоровье подкачало, ищите корень недуг в дисбалансе психосоматики. Самое время избавиться от чувственного негатива, занявшись приятной творческой работой.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на неделю 26 января - 1 февраля для Скорпиона

Семья - это колыбель духовности. Не пилите родных воспитательной пилой, меньше обращайте внимания на капризы детей, любимых, лучше станьте им друзьями. Когда вы братья по духу, значит все под родным кровом и в личной жизни сложится хорошо.

Если наметили устроить генеральную уборку или капремонт в доме, следует учесть оригинальные идеи, практические мысли и пожелания хозяйственных брачных партнеров. У них прекрасный дизайнерский вкус, отлично функционирует изобретательская жилка.

Шальные романтические увлечения судьбой одобряются: соблазняйте, флиртуйте, влюбляйтесь себе в наслаждение! Встретить идеал поклонения и обрести личное счастье шансы высоки. Но при условии, что вы готовы к трансформации отношений "я-ты".

Стрелец (23 ноября - 22 декабря)

Гороскоп на неделю 26 января - 1 февраля для Стрельца

Жизненная энергия бьет неиссякаемым ключом, биопотенциал на максимуме. Не пугайтесь никаких нагрузок, труд вдохновит, подарит радость, ведь несет материальный стимул. Спешите на работу, как на праздник, там получите море удовольствий, поработаете с комфортом, выполнив большой объем рутинных обязательств с высоким продуктивным результатом. Левые подработки тоже поощряются. За вознаграждение не переживайте, оно непременно найдет своего трудового героя.

Под родным кровом царит мир и любовь, здесь оазис счастья, наслаждайтесь домашним уютом, выполняйте пожелания домочадцев, проявляя чуткость и заботливость. Ваши отношения закаляются в совместном хозяйском труде на благо семейной идиллии, укрепляя домашний тыл.

Козерог (23 декабря - 20 января)

Гороскоп на неделю 26 января - 1 февраля для Козерога

Неделя мелькнет на амурно-развлекательной ноте, вы настроены пуститься во все тяжкие и побалдеть вволю, получив максимум удовольствия от жизни. Репертуар забав широк: секс, музыка, театр, веселые застольные посиделки, ресторанная трапеза, путешествия, посещение спортивно оздоровительных комплексов.

Держите баланс, ибо в погоне за плотскими аппетитами рискуете нарушить гармонию земного и духовного. Основная задача - поддерживать теплые чувственные взаимоотношения со всеми, кто встречается на вашем пути. Это залог прогрессивного развития и возможность создать мосты сотрудничества на взаимовыгодных интересах.

Водолей (21 января - 19 февраля)

Гороскоп на неделю 26 января - 1 февраля для Водолея

В созидательном порыве вы способны горы перевернуть. Личность яркая, харизматичная, энергопотенциал для творческой самореализации достиг кульминации. Если за что-то беретесь, от вас требуется настойчивость, основательность, последовательность и стимул обустроить комфортно семейный очаг, личную жизнь. Без него, как говорится, не помажешь - не поедешь.

Под родной крышей предстоит служить домочадцам, они командуют парадом. И решать бытовые проблемы, показывая собственным примером приверженность семейным делам.

На тайном фронте активная динамика, старайтесь никого не подводить, не хитрить, все интриги вскроются с позором.

Личные желания, капризы целесообразно удовлетворить (но только не в ущерб другим), что подарит счастье и утешит душу.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на неделю 26 января - 1 февраля для Рыб

Вы неотразимы, шарм обаяния действует магически на публику. Но сейчас следует спрятаться за кулисами и оттуда "дергать" веревочки психологического влияния на других людей, пускай играют на сцене за вашим сценарием, демонстрируя плюсы и минусы натуры.

Все лица, находящиеся сейчас в жизненном поле, на самом деле нужны вам для духовного совершенствования. Скрыть ничего нельзя, все тайное мгновенно всплывает на поверхность, недруги показывают истинное лицо, вы неожиданно прозреваете, избавляясь от иллюзий, самообманов. И становитесь мудрее.

Стремитесь получать удовольствие от общений, встреч, занимайтесь приятным делом, хобби.

Дети, возлюбленные есть для вас судьбоносным "навигатором", ориентируйтесь на их действия и все в жизни будет идти, как по маслу.

Поддерживайте связи со старыми друзьями - благодетелями, с начальством не ссорьтесь (шеф склонен к агрессии), а постарайтесь освоить роль тайного советника.