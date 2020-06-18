Американец отправился на прогулку с собакой в костюме Ку-клукс-клана

Мужчина, одетый в мантию и капюшон ультраправого движения Ку-клукс-клан, был замечен в штате Висконсин во время прогулки с собакой. Об этом пишет Milwaukee Journal Sentinel, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По сообщениям полиции, 50-летний Чарльз Майкл Бут (Charles Michael Booth) "пил пиво и махал проезжающему транспорту" в Коновере в пятницу, 12 июня. Полицейские связались с мужчиной после того, как получили несколько жалоб на него, однако Буту не будет выдвинуто никаких обвинений.

В отделение полиции поступило как минимум три звонка от прохожих, которые заметили Бута с символикой Ку-клукс-клана, некоторые из которых утверждали, что он шел посреди дороги. Представители ведомства остановили Бута, но решили, что он не создает опасности для движения. По словам шерифа Джозефа Фатха, Бут не нарушал никаких законов демонстрацией символики Ку-клукс-клана. "Я не ожидаю каких-либо последующих действий по этому поводу", - сказал он.