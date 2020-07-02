"Аминь": что на самом деле означает этот термин

Религиозный возглас "аминь" берёт свой исток в еврейском языке, в котором он имеет идентичный корень со словами, обозначающими "твердость", "надежность", "постоянство", "вера" и "доверие". Как передвет Day.Az со ссылкой на cyrillitsa.ru, впервые слово "аминь" встречается в тексте Третьей Книги Царств и употребляется в качестве утверждения, одобрения и усиления истинности Писания.

В смысле "да будет так", но без перевода на другие языки, слово "аминь" перешло во все авраамические религии - иудаизм, христианство и ислам.

За долгую историю этого самого распространённого литургического термина существовало несколько случаев его использования. Изначально в ветхозаветном богослужении "аминь" звучало в конце произнесения ответственных клятв, причем для усиления эффекта торжественности священники зачастую использовали это слово удвоенно.

В исламе возглас "аминь" раздается после чтения первой суры Корана, а также во время совершения намаза. Мусульмане придают слову "аминь" тот же смысл, что и христиане, а также сходятся с ними во мнении, что произносить его нужно только с чистыми помыслами и душой.