Таинственный источник прислал на Землю 1652 сигнала за 47 дней

Международная исследовательская группа во главе с профессором Ли Ди и доктором Ван Пей из Национальной астрономической обсерватории Китайской академии наук (NAOC) зафиксировала самый большой на сегодняшний набор событий FRB - так называемых быстрых радиовсплесков, поступивших в рекордно короткие сроки всего из одного неизвестного источника в глубоком космосе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Российскую газету, результаты опубликованы в журнале Nature, а коротко о нем сообщается на сайте Китайской академии наук. Сразу поясним, что аббревиатурой FRB (Fast Radio Burst) принято называть быстрые радиовсплески, природу которой астрономы пока определить не смогли.

Такие сигналы впервые были пойманы в 2007 году. Они характеризуются очень мощным выбросом энергии, который занимает миллисекунды. До прошлого года считалось, что сигналы FRB являются единичными, однако последние наблюдения доказывают, что многие из них на самом деле повторяются с определенной цикличностью.

Именно такое событие и зарегистрировала в новом исследовании международная команда астрономов. Оно получило наименование FRB 121102 и побило сразу несколько астрономических рекордов. Сообщается, что при помощи сферического радиотелескопа FAST всего за 47 дней, начиная с 29 августа 2019 года, было обнаружено 1652 быстрых радиовсплеска.

На сегодняшний день это самый большой набор событий FRB, известных науке. Авторы работы пишут, что только он один включает в себя больше сигналов FRB, чем было получено от всех других источников вместе взятых. Ученые надеются, что столь крупный пакетный набор позволит, наконец, определить характеристики энергии, в том числе ее распределение, сигналов FRB. А полученные данные удастся применить и к другим подобным сигналам, что, в конечном счете, должно пролить свет на природу этих загадочных сигналов.

Исследователи подчеркивают, что событие FRB 121102 - это первый известный нам космический "ретранслятор". Ученые проследили сигналы и установили, что вероятным источником является карликовая галактика. Огромное количество сигналов, полученных оттуда, свидетельствует о том, что в этой галактике расположен какой-то "постоянно действующий радиоисточник". При этом, пишут ученые, поведение FRB 121102 очень трудно предсказать. Есть предположение, что радиовсплески связаны с неким "сезонным" фактором.

"Во время тестирования серверной части FAST на этапе ввода в эксплуатацию команда заметила, что FRB 121102 выдает частые яркие импульсы, - говорится в сообщении Китайской академии наук. - В период с 29 августа по 29 октября 2019 года было обнаружено 1652 независимых всплеска за 59,5 часа. В то время как частота всплесков менялась в течение серии, в "час пик" было зафиксировано 122 всплеска, что соответствует самой высокой частоте событий, когда-либо наблюдавшейся для любого FRB".

К слову, это оказалось не единственное открытие. В рамках исследования Commensal Radio Astronomy FAST Survey было обнаружено еще шесть ранее неизвестных FRB, причем один из источников, как предполагают ученые, может оказаться новым "ретранслятором", подобным событию FRB 121102. Добавим, что сигналы FRB могут длиться всего одну тысячную секунды, но при этом они способны испускать энергию, сопоставимую с годовым объемом энергии, вырабатываемой нашим Солнцем.

Происхождение FRB по-прежнему неизвестно, хотя в последние годы было выдвинуто множество разнообразных гипотез. Некоторые разработанные учеными модели учитывали даже такой экзотичный фактор, как деятельность инопланетян, но последние наблюдения эту гипотезу сняли - они подтвердили, что таинственные сигналы имеют естественное происхождение. А в качестве их источников ученые рассматривают несколько кандидатов, в том числе нейтронные звезды, черные дыры и даже космические струны, сохранившиеся со времен Большого взрыва.