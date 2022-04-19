Почему после фастфуда усиливается чувство голода?

Пища должна содержать достаточное количество полезных веществ, чтобы удовлетворять потребности организма. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Организм хочет есть еще больше после употребления фастфуда, потому что не может найти в нем полезные вещества <...> Пока организм ищет полезные вещества в фастфуде, аппетит только усиливается", - пояснила специалист, добавляя, что в такой пище содержится большое количество углеводов и жиров и минимум белков, витаминов и минеральных веществ.

Диетолог также предупредила, что частое употребление фастфуда может привести к тому, что, несмотря на рост жировой ткани, человек часто будет ощущать голод.

"Когда много жировой ткани, то она начинает работать в качестве самостоятельного органа и буквально извращать желания организма. Так, гормон лептин в нормальной ситуации (после приема пищи, - прим. ред.) должен "говорить", что организм насытился едой и больше не хочет, но вместо этого он начинает давать неправильные сигналы. В итоге чем полнее человек становится, тем он больше хочет есть", - сказала Соломатина.