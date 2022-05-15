Почему сыр полезно есть именно перед сном?

Express Daily со ссылкой на Верену Сенн, эксперта в области нейробиологии, рассказало о полезных свойствах употребление сыра перед сном, передает Day.Az со ссылкой на ferra.ru.

Глава отдела исследований сна в компании Emma Sleep рассказала, что сыр состоит из вещества, способствующего хорошему сну. И это - триптофан, биохимическое вещество, которое не вырабатывается в организме человека. Он является "предшественником" мелатонина, гормона, который может изменять цикл сна.

"Помогая организму вырабатывать больше мелатонина, триптофан может помочь вам лучше регулировать внутренние часы, помогая вам дремать и наслаждаться столь необходимым отдыхом", - сказала она.

Сенн также пояснила, что крекеры тоже могут в этом помочь. "Употребление большого количества углеводов заставляет организм выделять дополнительное количество инсулина для поддержания уровня сахара в крови", - добавила она.

Но при употреблении сыра перед сном следует соблюдать одну осторожность - убедиться, что вы едите его не позднее, чем за два-три часа до сна. Эксперт рекомендует оставить это время для того, чтобы ваш организм смог правильно переварить пищу.