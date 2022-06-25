Названы способы пережить жару в городе

Людям с хроническими заболеваниями и проблемами с сердечно-сосудистой системой стоит внимательнее следить за состоянием здоровья в летнюю жару, необходимо трижды в день измерять артериальное давление и избегать нахождения на открытом солнце, сообщил "Вечерней Москве" врач-кардиолог Олег Орлов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Если мы говорим про жидкость, то, пожалуйста, пейте в жару воду, не пытайтесь утолить жажду кофе, сладкими напитками или алкоголем. Применение воды из расчета литр-полтора на человека необходимо", - посоветовал врач.

Специалист также порекомендовал принимать солнечные ванны только ранним утром и не находиться на солнце более 20 минут. При тепловом ударе не стоит заниматься самолечением, лучше немедленно обратиться к врачу.