Назван полезный перекус для ребенка в школе

Врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала, что в школу ребенку стоит положить с собой зерновой хлеб, нежирное мясо, сыр, кусочки овощей и фруктов, шоколад или зефир, а также воду. Об этом сообщает URA.RU, передает Day.Az.

По ее словам, чтобы у ребенка всегда была возможность перекусить полезной и безопасной пищей, его с первого класса следует приучать к привычке носить в школу ланч бокс.

"Собирать его вначале придется родителям, а затем это занятие можно поручить самому ребенку. В коробку для завтраков лучше положить не традиционные бутерброды, а отдельно кусочки цельнозернового хлеба, нежирного отварного мяса или птицы, нежирного сыра. Также следует добавить нарезанные овощи: огурцы, сладкий перец, небольшие помидоры, листья салата, кусочки фруктов и бутылочку питьевой воды", - рассказала Русакова.

Она отметил, что ребенку можно дать с собой немного сладкого, например, шоколад или зефир.

"Полезные сладости позволяют ребенку получить радость, подзарядиться энергией. Обычно дети не могут полностью отказаться от вкусняшек. Лучше продуманные родителями сладости, чем самостоятельно выбранные ребенком", - добавила Русакова.