Ученые установили причину первого массового вымирания

История нашей планеты насчитывает пять массовых вымираний, когда исчезали около 95% биологических видов. Американские исследователи выяснили, что 550 миллионов лет назад произошло еще одно - эдиакарское. Оно считается самым ранним: мягкотелая фауна сменилась скелетными организмами, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Эдиакарские окаменелости чаще всего находили в трех комплексах докембрийских пород: беломорском в России на Кольском полуострове и в Южной Австралии, намском - в Намибии и авалонском на острове Ньюфаундленд в Канаде. Ученые подсчитали, что из беломорского в намский комплексы перешли лишь 20% видов. Такое сокращение биоразнообразия признали настоящим массовым вымиранием.

По словам специалистов, причиной эдиакарского вымирания может быть падение содержания кислорода в морской воде и атмосфере. С чем именно это было связано, исследователям пока неизвестно.

"Это может быть любое сочетание таких факторов, как извержение вулканов, движение тектонических плит, столкновение с астероидом и так далее, - пишет профессор Технологического института Вирджинии Скотт Эванс. - Мы видим только, что животные реагировали на снижение доступности кислорода".

В любом случае, по мнению ученых, это значимый момент в истории Земли, когда мягкотелые организмы сменились скелетными формами.