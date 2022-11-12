Певица Нефес анонсировала лотерею с большими выигрышами в Джалилабаде
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Азербайджанская певица Нефес анонсировала на своей странице в Instagram лотерею с большими выигрышами, которая состоится 1 декабря в Джалилабаде. Мероприятие пройдёт с участием известных лиц Азербайджана. 