https://news.day.az/unusual/1510872.html Певица Нефес анонсировала лотерею с большими выигрышами в Джалилабаде - ФОТО
Певица Нефес анонсировала лотерею с большими выигрышами в Джалилабаде - ФОТО
Азербайджанская певица Нефес анонсировала на своей странице в Instagram лотерею с большими выигрышами, которая состоится 1 декабря в Джалилабаде. Мероприятие пройдёт с участием известных лиц Азербайджана.
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