Американка попала в Книгу рекордов Гиннесса

Женщина из США попала в Книгу рекордов Гиннесса, став обладательницей самого большого рта, пишет NDTV, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Саманты Расмделл, она без проблем может поместить целиком в рот яблоко, апельсин, печенье, плитку шоколада или бургер. Из-за своей особенности американка приобрела популярность в соцсетях. Однако многие комментаторы раскритиковали членов жюри Книги рекордов, присвоивших женщине рекорд.

"Рекорды Гиннесса уже не имеют смысла. С каждым днем все больше и больше абсурдных рекордов", - возмутились люди.

Саманта рассказала, что всегда знала, что у нее большой рот - ее "гигантская" улыбка видна на всех детских фотографиях женщины. Несмотря на это, Рамсделл, по собственным словам, никогда не комплексовала по поводу внешности.