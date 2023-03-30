Метеорологи решили больше не присваивать ураганам имена Фиона и Иэн

Имена Фиона и Иэн больше никогда не будут присваиваться ураганам, информирует Всемирная метеорологическая организация (ВМО). Как пишет ТАСС, это объясняется правилом, согласно которому названия наиболее разрушительных и смертоносных ураганов изымаются из ежегодно меняющегося списка, передает Day.Az.

Имена Фиона и Иэн изъяты из ротирующихся списков из-за смертей и разрушений, к которым они привели в Центральной Америке, Карибском бассейне, США и Канаде. Фиона заменена в списке на имя Фарах, а Иэн - на Идрис.

Эксперты отметили, что имена ураганам даются в целях улучшения коммуникации, чтобы своевременно предупреждать людей о приближении стихии.

В регионе Центральной Америки и Карибского бассейна одни и те же названия используются один раз каждые шесть лет. Если в результате стихии погибло много людей, имя такого урагана изымают из списка. Уже были изъяты 96 названий.

Ураган "Фиона" прошелся по Пуэрто-Рико, Доминиканской Республике и Канаде в сентябре прошлого года, он нанес ущерб в $3 млрд. Иэн на Кубе и США привел к гибели 150 человек, нанеся ущерб более $112 млрд.