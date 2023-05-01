https://news.day.az/unusual/1560604.html Неизвестный китайский дирижабль был замечен на снимках со спутника - ФОТО
Неизвестный китайский дирижабль был замечен на снимках со спутника - ФОТО
На территории Китая был замечен неизвестный большой дирижабль, снимки которого попали на спутник. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал CNN.
Отмечается, что снимки со спутника опубликовала компания BlackSky. По ее данным, на северо-западе Китая располагается дирижабль длиной порядка 30 метров.
"Это действительно следующий шаг для Китая с точки зрения дальнейшего развития и поддержки финансирования исследований в этом направлении", - приводит американский телеканал слова исполнительного директора Аэрокосмического института Оклахомы Джейми Джейкобса.
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