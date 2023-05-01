Неизвестный китайский дирижабль был замечен на снимках со спутника

На территории Китая был замечен неизвестный большой дирижабль, снимки которого попали на спутник. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал CNN.

Отмечается, что снимки со спутника опубликовала компания BlackSky. По ее данным, на северо-западе Китая располагается дирижабль длиной порядка 30 метров.

"Это действительно следующий шаг для Китая с точки зрения дальнейшего развития и поддержки финансирования исследований в этом направлении", - приводит американский телеканал слова исполнительного директора Аэрокосмического института Оклахомы Джейми Джейкобса.