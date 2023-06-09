5 самых опасных птиц для человека

Птицы - символ мира и добра. Мы можем слету назвать несколько опасных животных, насекомых и даже рептилий, но вряд ли легко вспомним смертельно опасных для человека пернатых. А они есть.

Казуар

С виду эта птица совершенно безобидна, зато оригинальна и "нарядна". На самом деле, казуар внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самая опасная птица на планете. Почуяв угрозу (или просто увидев человека на территории своих владений), этот нелетающий обитатель тропических лесов Новой Гвинеи и северо-востока Австралии незамедлительно нападает.

Ноги казуаров очень сильны, а когти, подобные кинжалам, способны нанести фатальные увечья.

Характер у "птички" довольно скверный, казуар впадает в ярость без видимых на то причин. Этот факт освещали даже среди американских и австралийских военных во время Второй мировой войны, делая акцент на том, что лучше избегать встречи с цветастым пернатым монстром. Кстати, казуаров редко содержат в зверинцах - из-за непредсказуемого нрава именно от этого существа чаще всего получали травмы работники зоопарков.

Южноамериканская гарпия

Это самый сильный в мире орел, масса тела которого достигает 9 кг. Когти огромной птицы больше и мощнее, чем у тигра и медведя, и пробить человеческий череп ей не составит труда.

Первой на человека гарпия обычно не нападает; довольствуется на обед обезьянами, ленивцами, удавами и птицами помельче. Единственное исключение - нападение на гнездо этого мексиканского орла. Защищать единственного птенца (а выращивают эти пары птиц только одного птенчика) гарпия будет самоотверженно. На данный момент численность южноамериканских гарпий неуклонно снижается, причиной тому стало уничтожение лесов и особенности размножения крылатых хищников.

Дроздовая мухоловка

Чтобы быть смертельно опасной для человека, этой птице не пришлось отличиться большими размерами и физической силой. Дроздовая мухоловка, он же питоху двуцветный, является самой ядовитой птицей на планете. Помимо питоху, выделяют еще трехядовитых пернатых, двое из них относятся к тому же роду (P. kihocephalus и P. ferrugineus), что питоху двуцветный, а третьей стала синеголовая ифрита ковальди.

Все три "аналога" значительно уступают в степени ядовитости дроздовой мухоловке. В 1989 году орнитолог Джек Думбахер изучал птиц на территории Новой Гвинеи. Выпуская симпатичных птичек из паутины, ученый поцарапал палец. Не придав значения царапине, Джек инстинктивно сунул палец в рот и тут же ощутил, как онемели язык, рот и губы.

Впоследствии удалось выяснить, что в организм птицы яд попадает вместе с жуками вида Choresine pulchra, а затем постепенно накапливается в перьях и коже.

В результате своих трапез мухоловка становится опасной для других млекопитающих, хотя сама птица к яду адаптировалась. Забавно, что местные аборигены давно знали об этом качестве питоху, "величайшее открытие" орнитолога их изрядно позабавило.

Канадская казарка

Canada geese (не путать с куртками Canada Goose) - очень красивая водоплавающая птица семейства утиных. Огромная утка отличается агрессивным нравом и отчаянно защищает свою территорию.

При встречах с человеком канадские гусарки нередко наносили людям рваные раны, серьезные переломы и черепные травмы.

Федеральный ученый, специалист по дикой природе Нил Доу, провел полевые исследования и опубликовал результаты, отображающие разрушение береговой линии и уничтожение многих животных и птиц казарками. Кроме того, гуси многократно сталкивались с самолетами. В 1995 году в штате Элмендорф, Аляска, самолет ВВС США на взлете врезался в стаю казарок и разбился. Погибли 24 члена экипажа. В 2009 году пилот рейса 1549 успел провести самолет на аварийную посадку после встречи с канадскими гусарками, и пассажиры отделались легкими травмами.

Вороны

У пернатых городских жительниц нет ни яда, ни экстремальных физических способностей, зато присутствует удивительно развитый интеллект. Организованная воронья стая способна действовать как настоящая банда, по заранее обдуманной схеме.

Нередки случаи, когда вороны сообща загоняют жертву - мелких животных и голубей, под колеса транспорта, а затем оттаскивают несчастных на обочину и пируют.

Вороны могут нападать и на человека. Сообщения об их нападениях на людей то и дело появляются в прессе. Особенно в весенний период.

Чаще всего жертвами стай становятся дети и старики, причем, окружая несчастного со всех сторон, вороны способны наносить существенные травмы твердыми клювами, отвлекая внимание друг на друга.

Лондонские бегуны в парке Элтен Саунд были вынуждены менять маршрут пробежки из-за нападения ворон. Примечательно, что агрессивные птицы атаковали преимущественно белокурых людей. Причины неприязни к блондинам так и не были выяснены.

Последствия интеллекта ворон отразились и в массовых инцидентах - за один только месяц 1978 года в Китае сошли с рельсов девять поездов. Причиной послужил щебень, который вороны накладывали на рельсы.

Источник: Russian7