Определена причина экстремальных волн тепла в мире

Изменение климата сыграло подавляющую роль в формировании экстремальных волн тепла в мире. О причине аномальных изменений погоды сообщает Reuters со ссылкой на заявления ученых из World Weather Attribution, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Так, температурные рекорды зафиксировали в Китае, США и на юге Европы. Жара привела к лесным пожарам в некоторых странах. Ученые пришли к выводу, что без влияния изменения климата подобные природные аномалии были бы чрезвычайно редкими.

"Европейские и североамериканские температуры были бы практически невозможны без последствий изменения климата", - заявил климатолог Изидин Пинто. Специалисты подчеркнули необходимость скорее отказаться от ископаемого топлива для решения вопроса.