Астрономы открыли гигантский межгалактический звездный поток

Международная группа астрономов из Университета Гронингена в Нидерландах и Университета Ла-Лагуна в Испании обнаружила огромную межгалактическую "реку" из звезд, получившую название Гигантский поток Комы. Исследование опубликовано в научном журнале Astronomy & Astrophysicals (A&A), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам специалистов, это крупнейшая на сегодня структура такого рода и первый случай, когда подобный поток пролегает между галактиками. Длина Гигантского потока Комы в десять раз превышает протяженность нашей галактики Млечный Путь.

Название объекта связано со Скоплением Комы - одним из наиболее изученных галактических кластеров. Он содержит тысячи галактик и расположен на расстоянии около 300 млн световых лет от Земли в направлении созвездия Волосы Вероники.

Открытие Гигантского потока Комы примечательно тем, что это довольно хрупкая структура среди враждебной среды взаимно притягивающихся и отталкивающихся галактик, отметили ученые.

С помощью больших телескопов исследователи надеются в будущем подробнее изучить данный поток и открыть другие подобные ему звездные "реки".

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