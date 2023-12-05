Астрономы заметили гигантский поток звезд между галактиками

Международная команда исследователей обнаружила гигантский и чрезвычайно слабый поток звезд между галактиками. Хотя потоки уже были обнаружены ранее в нашей галактике и в близлежащих галактиках, это первый случай, когда наблюдался поток, проходящий между галактиками. Это самый большой поток, обнаруженный на сегодняшний день.

Как передает Day.Az со ссылкой на Astronews, астрономы опубликовали свои выводы в журнале Astronomy & Astrophysics.

Первые наблюдения были проведены с помощью относительно небольшого 70-сантиметрового телескопа астронома Майкла Рича в Калифорнии. Затем исследователи сфокусировали на этом районе 4,2-метровый телескоп Уильяма Гершеля. После обработки изображения они увидели чрезвычайно слабый поток, длина которого более чем в 10 раз превышает длину нашего Млечного Пути. Поток, кажется, плавает в центре скопления, не связанный ни с какой конкретной галактикой. Исследователи назвали его Гигантским потоком Комы.

Открытие этого потока примечательно тем, что это довольно хрупкая структура во враждебном окружении взаимно притягивающихся и отталкивающих галактик. Соавтор Рейнье Пелетье (Университет Гронингена, Нидерланды) объясняет: "Тем временем мы смогли смоделировать такие огромные потоки на компьютере. Поэтому мы ожидаем найти их еще больше".

Скопление Кома является одним из наиболее изученных скоплений галактик. Оно содержит тысячи галактик. Скопление находится на расстоянии около 300 миллионов световых лет от Земли в направлении северного созвездия Волосы Вероники. В 1933 году швейцарский астроном Фриц Цвикки показал, что галактики в скоплении движутся слишком быстро, если принимать во внимание только количество видимой материи. Он выяснил, что должна существовать темная материя, которая удерживает все вместе. Точная природа темной материи до сих пор неизвестна.

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