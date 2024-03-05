Найден древний исламо-еврейский астрономический инструмент

Среди экспонатов музея в Вероне (Италия) нашли астролябию, созданную в XI веке, с надписями на иврите и арабском языке. Открытие свидетельствует об исламо-еврейском научном обмене, сообщают ученые в журнале Nuncius, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Историк Федерика Гиганте увидела недавно опубликованное изображение астролябии на сайте итальянского музея. В музее не знали о назначении предмета и думали, что он может быть подделкой. Астролябия оказалась покрыта выгравированными надписями на иврите и арабском языке. Она переходила из рук в руки в течение веков. Разные владельцы - мусульмане, евреи, европейские христиане - модифицировали инструмент и дополняли надписи. Ее использовали для расчета времени, расстояния, определения положения звезд и составления гороскопа.

"Это не просто невероятно редкий объект. Это впечатляющий опыт научного обмена между арабами, евреями и христианами на протяжении сотен лет", - отметила автор находки.

Вероятно, астролябию изготовили в Толедо, находившейся под властью мусульман территории Испании в одиннадцатом веке. На одной стороне пластины на арабском языке написано "для широты Кордовы, 38°30'", а на другой - "для широты Толедо, 40°". Толедо в то время был процветающим центром сосуществования и культурного обмена между мусульманами, евреями и христианами. Также на инструменте есть текст мусульманских молитв и североафриканские широты. Последнее позволяет предположить, что в какой-то момент астролябия использовалась в Марокко или Египте.

Надписи на иврите были добавлены к астролябии не одной рукой. Один набор дополнений вырезан глубоко и аккуратно, а другой набор переводов очень легкий, неровный и выдает неуверенную руку. Эти дополнения предполагают, что астролябия покинула Испанию или Северную Африку и циркулировал среди еврейской диаспоры в Италии, где арабский язык не понимался, а вместо него использовался иврит. Неточности в надписях на иврите предполагают, что оставивший их не был астрономом или изготовителем астролябий. Также на астролябии были оставлены переведенные на иврит арабские названия астрологических знаков Скорпиона, Стрельца, Козерога, Водолея, Рыб и Овна.

На астролябии имеются исправления, написанные не только на иврите, но и западными цифрами. Возможно, эти дополнения были сделаны в Вероне для людей, говорящих на латыни или итальянском языке.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!