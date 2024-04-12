Химики научились безопасно хранить ядерные отходы в стеклокерамике

Канадские ученые из Университета Саскачевана разработали новый композит из стеклокерамики, который может стать решением проблемы утилизации радиоактивных отходов. Исследование опубликовано в научном журнале Corrosion Science (CorSci), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ядерная энергетика сохраняет большой потенциал в качестве более чистой альтернативы ископаемому топливу. Однако ее широкому распространению мешают две главные проблемы - безопасная утилизация отработанного топлива для атомных реакторов и предотвращение утечек радиации в окружающую среду.

Команда химиков провела эксперименты с использованием нового композитного материала, изучая его устойчивость к воздействиям агрессивных веществ и воды в течение года.

Результаты исследования состава с помощью спектроскопии показали, что композит по своей способности противостоять химическому разрушению не уступает стеклу, превосходя его по прочности. Это позволит сделать более емкие контейнеры для хранения ядерных отходов, решив вопрос их безопасного хранения и позволив строить больше АЭС с реакторами новых типов, отметили ученые.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!