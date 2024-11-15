Ученые научно опровергли шуточную «теорему о бесконечных обезьянах»

Австралийские математики из Технологического университета Сиднея проверили "теорему о бесконечных обезьянах" - мысленный эксперимент, показывающий, что неограниченное количество времени может превратить что-то крайне маловероятное в вероятное. Исследование опубликовано в научном журнале Franklin Open (FranOp), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Оригинальная теорема гласит, что если обезьяна будет бесконечно долго работать за печатной машинкой, рано или поздно она случайным образом воссоздаст все произведения Уильяма Шекспира.

В новом исследовании команда ввела в задачу новое условие, ограничив отведенное на выполнение задачи время примерной продолжительностью жизни нашей Вселенной. Ожидается, что однажды космос полностью остынет, однако это случится примерно через гугол лет (гугол - число со 100 нулями после единицы).

Как показали расчеты, вероятность того, что одна обезьяна случайно напечатает слово "бананы" в течение своей жизни, составляет около 5%. В каноне Шекспира 884647 слов, однако среди них ни разу не упоминаются бананы.

Чтобы расширить эксперимент, математики обратились к шимпанзе. Сегодня на Земле насчитывается около 200 тыс. шимпанзе, и исследование предполагало, что эта популяция останется стабильной до конца времен.

Ученые пришли к выводу, что даже армия шимпанзе не смогла бы воспроизвести все драмы Шекспира до конца времен.