Устройство для "стирки людей" появится в скором времени

На Всемирной выставке в Осаке, запланированной на апрель 2025 года, будет представлена модернизированная версия знаменитой "стиральной машины для людей". Это инновационное устройство разработано японской компанией Science Co. и представляет собой интересный подход к оздоровительным технологиям.

По словам главы компании, Ясуаки Аоямы, процесс "стирки" длится всего 15 минут. Пользователь садится в капсулу, напоминающую кабину реактивного самолёта с прозрачной крышкой. Внутри система заполняется горячей водой, а встроенные датчики измеряют пульс и другие показатели, чтобы обеспечить комфортную температуру. Искусственный интеллект анализирует состояние пользователя и показывает успокаивающие изображения для полного расслабления, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Первая версия этого устройства, названная Ultrasonic Bath, была представлена компанией Sanyo Electric (сейчас Panasonic) более 50 лет назад, но не смогла добиться коммерческого успеха. Аояма, который был ребенком во время Japan World Exposition в 1970 году, помнит, как это устройство произвело на него впечатление. Вдохновленный этим опытом, он использовал современные технологии для создания нового решения в сфере личной гигиены.

Названная Mirai Ningen Sentakuki ("Стиральная машина будущего для людей"), машина будет установлена в павильоне здравоохранения на выставке. Посетители получат возможность протестировать её, а в последующем планируется разработка устройства для домашнего использования. Время работы устройства ограничено: планируется проводить около 1000 сеансов, по 7-8 человек в день, по предварительной записи.

Этот проект вызывает интерес как в Японии, так и за её пределами, открывая новые горизонты для технологий здоровья и бытовых удобств.