В самой пушистой системе Млечного Пути найдена новая планета

Астрономы из США и Японии обнаружили четвертую планету в системе Kepler-51, расположенной на расстоянии 2600 световых лет от Земли. Эта система известна своими необычными "пушистыми" мирами - планетами с плотностью ниже плотности сахарной ваты. Работа опубликована в журнале The Astronomical Journal (AstroJournal), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В 2600 световых годах от нашей Солнечной системы располагается Kepler-51 - одна из самых необычных звездных систем галактики. Еще в 2012 году вокруг ее звезды, подобной нашему Солнцу, были найдены три экзопланеты с крайне низкой плотностью, меньше плотности сахарной ваты. Эти объекты оказались настолько легкими, что их стали называть "пушистыми". Теперь ученые открыли четвертую планету в этой системе, что стало для них большим сюрпризом.

"Обнаружение четвертой планеты в системе с тремя пушистыми мирами - настоящая загадка", - сообщила Джессика Либби-Робертс из Университета штата Пенсильвания, соавтор исследования. - "Теперь нам нужно пересмотреть модели формирования планет и лучше изучить их взаимодействие в системе".

Предварительные данные показывают, что Kepler-51e имеет массу, схожую с другими планетами системы, и совершает полный оборот вокруг звезды за 264 дня. Однако точные размеры и плотность пока остаются неизвестными.

"Мы провели тщательный анализ, тестируя различные комбинации параметров планет, чтобы найти модель, которая наилучшим образом объясняет наблюдения, собранные за 14 лет", - отметил Кенто Масуда из Университета Осаки, другой соавтор работы.

Теперь перед исследователями стоит новая задача: понять, как такой редкий феномен мог проявиться сразу в четырех планетах одной звездной системы.