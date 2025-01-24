На Земле может исчезнуть более 40% языков

Ученые из Австралийского национального университета (ANU) установили, что мир столкнулся с масштабной угрозой исчезновения языков. Каждые две недели исчезает один язык, что значительно сокращает культурное разнообразие. Об этом сообщается на официальном сайте университета, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным исследования, из семи тысяч существующих сегодня языков более 40% находятся под угрозой исчезновения. По прогнозам, в течение следующих 80 лет число языков, которые уже перестали использоваться, может вырасти в пять раз, что может привести к полной потере более 20% всех языков мира к 2100 году.

Исчезновение языков происходит как мгновенно - например, из-за природных катастроф, - так и постепенно, вследствие социально-экономических изменений. Одни языки становятся более престижными и востребованными, вытесняя другие, что приводит к утрате меньшинствами своих родных языков. Эта тенденция наносит серьезный ущерб культурному наследию, поскольку языки являются носителями традиций, исторической памяти и уникального мировосприятия.

Также подвержены угрозе языки Северной и Центральной Америки, Западной Африки и северной Австралии. Ученые предупреждают, что даже активно используемые сегодня языки могут исчезнуть в ближайшие десятилетия. Их утрата станет не только лингвистической потерей, но и утратой знаний и культурного богатства, накопленного поколениями.