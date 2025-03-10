Вымирание бабочек в США набирает угрожающие обороты

Международная команда ученых из США и Канады выяснила, что за последние 25 лет численность бабочек в США снизилась на 22%. По мнению специалистов, важные опылители исчезают с угрожающей скоростью. Это исследование было опубликовано в журнале Science, передает Day.Az.

Ученые провели первый всенациональный анализ численности бабочек. Результаты показали, что их количество в 48 штатах США уменьшается в среднем на 1,3% ежегодно с начала XXI века. При этом 114 видов демонстрируют заметное сокращение популяции, а только девять видов наблюдают рост численности.

Наибольшее снижение численности бабочек наблюдается на Юго-Западе США, включая Аризону, Нью-Мексико, Техас и Оклахому, где за последние 20 лет популяции этих насекомых сократились более чем в два раза.

По мнению ученых, основными факторами вымирания являются использование инсектицидов в сельском хозяйстве, изменение климата и потеря природных мест обитания.

Особое беспокойство вызывает резкое сокращение численности бабочек-монархов, которая с 1997 по 2022 год уменьшилась в 120 раз - с 1,2 миллионов до менее 10 тысяч особей.

Исследователи подчеркивают, что ситуацию можно исправить, восстанавливая экосистемы, сокращая использование химических веществ и создавая благоприятные условия для бабочек на местном уровне.