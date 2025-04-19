Ученые исправили 200-летнюю историческую ошибку

Международная группа исследователей окончательно установила, какой из двух скелетов в Анатомической коллекции Университета Гейдельберга принадлежит легендарному разбойнику Иоганнесу Бюклеру, более известному как Шиндерханнес. Ошибка, допущенная более двух веков назад, была исправлена благодаря современным методам генетического и химического анализа. Работа опубликована в журнале Forensic Science International: Genetics (FSI), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В 1803 году Шиндерханнес и его сообщник, Черный Йонас, были казнены на гильотине в Майнце вместе с 18 другими преступниками. Спустя два года их скелеты поступили в университетскую анатомическую коллекцию. Однако в начале XIX века, вероятно, при смене руководителя кафедры анатомии, их перепутали. В новой работе ученые применили современные молекулярно-генетические и антропологические методы, чтобы восстановить истину.

Чтобы установить истинную принадлежность скелетов, исследователи использовали комплексный научный подход. Изотопный анализ помог определить, в каких регионах разбойники провели детство и взрослые годы. Радиологические и химические исследования позволили установить возраст, пол и возможные заболевания. Генетический анализ митохондриальной ДНК подтвердил родственную связь между найденным скелетом и живым потомком Шиндерханнеса в пятом поколении. Молекулярно-генетическое исследование на основе пяти тысяч маркеров окончательно подтвердило личность знаменитого разбойника.

Настоящий скелет Черного Йонаса до сих пор не найден. Возможно, он был украден или передан в другую коллекцию под ошибочной маркировкой.

Оригинальный скелет теперь снят с экспозиции для сохранности, но посетители Анатомической коллекции Гейдельбергского университета смогут увидеть его художественную реконструкцию.