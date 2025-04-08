Бродячий пёс стал героем соцсетей

Бродячий пёс закайфовал в кафе и едва не рассорил жителей Владикавказа. Одни встали на сторону официантов, а другие возмущаются, зачем выгнали животное.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

По словам очевидцев, хвостатый посетитель зашёл в кафе-кондитерскую на улице Куйбышева во Владикавказе в надежде на угощение. Сотрудники попытались выпроводить непрошенного гостя, но он не понял, в чём проблема, и вскоре вновь вернулся в кафе. Тогда его опять вытащили из заведения. Судя по его морде, кататься по полу ему даже понравилось.

Видео с собакой в кафе попало в Сеть, и комментаторы разделились на два лагеря. Большинство из них возмутилось тому, что псу не предложили воду и еду (а некоторые даже собрались устроить бойкот заведению). Другие же, наоборот, поддержали сотрудников кафе и согласились, что наглой собаке не место в заведении.