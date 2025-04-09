https://news.day.az/unusual/1743487.html В США придумали подушку-кричалку - ВИДЕО В США придумали подушку, в которую можно орать так, чтобы никто не слышал. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Это устройство нужно для того, чтобы вы свободно кричали в подушку, чтобы выплеснуть все эмоции.
В США придумали подушку-кричалку - ВИДЕО
В США придумали подушку, в которую можно орать так, чтобы никто не слышал.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Это устройство нужно для того, чтобы вы свободно кричали в подушку, чтобы выплеснуть все эмоции.
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