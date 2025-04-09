В США придумали подушку-кричалку

В США придумали подушку, в которую можно орать так, чтобы никто не слышал.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Это устройство нужно для того, чтобы вы свободно кричали в подушку, чтобы выплеснуть все эмоции.