https://news.day.az/unusual/1745281.html Медведь заглянул на завтрак к людям на Камчатке - ВИДЕО На Камчатке медведь захотел присоединиться на завтраке к людям и постучал им в окно. Косолапый гость попал на видео, которое публикует издание Baza, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Медведь заглянул на завтрак к людям на Камчатке - ВИДЕО
На Камчатке медведь захотел присоединиться на завтраке к людям и постучал им в окно. Косолапый гость попал на видео, которое публикует издание Baza, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
На размещенных в сети кадрах любопытный хищник сначала наблюдает через окно за трапезой туристов на базе отдыха, а потом просится к ним в компанию, слегка постукивая лапой по стеклу.
"Зоопарк бесплатный", "Раз покормишь - и все", - пошутили отдыхающие.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре