Медведь заглянул на завтрак к людям на Камчатке

На Камчатке медведь захотел присоединиться на завтраке к людям и постучал им в окно. Косолапый гость попал на видео, которое публикует издание Baza, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На размещенных в сети кадрах любопытный хищник сначала наблюдает через окно за трапезой туристов на базе отдыха, а потом просится к ним в компанию, слегка постукивая лапой по стеклу.

"Зоопарк бесплатный", "Раз покормишь - и все", - пошутили отдыхающие.