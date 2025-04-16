Живой гигантский кальмар впервые в истории попал на видео

Международная группа ученых под руководством Океанического института Шмидта (SOI) в США впервые в истории смогла запечатлеть живого гигантского кальмара (Mesonychoteuthis hamiltoni) в его естественной среде обитания. Об открытии сообщается на официальном сайте научного учреждения, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Гигантские кальмары обитают на глубинах до 2000 метров. Они обладают вращающимися крючками на щупальцах для захвата добычи, а их глаза достигают 27 см в диаметре - рекорд в животном мире.

Уникальные кадры сделали в антарктических водах на глубине около 600 метров 9 марта 2025 года с помощью дистанционно управляемый аппарат SuBastian, запущенного с исследовательского судна Falkor.

Как показал анализ, обнаруженная молодая особь гигантского кальмара оказалась длиной всего около 30 сантиметров. Несмотря на скромные размеры, экземпляр принадлежит к виду, который считается крупнейшим беспозвоночным на планете - взрослые особи достигают семи метров в длину и весят до 500 кг.

Гигантские кальмары обитают в глубоких антарктических водах и крайне редко попадаются на глаза ученым. До этого их находили только безжизненными - в желудках кашалотов или выброшенными на берег.

Видео подтверждает, что эти существа действительно живут в абиссальных глубинах, а не только всплывают перед уходом из жизни.