Ученые выяснили, кто из людей первым открыл Мальту

Международная команда ученых Германии, Испании, Великобритании и других стран совершила открытие, перевернувшее представления о древнем мореплавании. Оказалось, что древние охотники-собиратели достигли Мальты 8500 лет назад - задолго до появления на острове первых земледельцев. Исследование опубликовано в научном журнале Nature, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ключевые доказательства обнаружили в пещере Латния на севере Мальты. Археологи нашли каменные орудия, очаги и пищевые отходы, свидетельствующие о длительном пребывании людей.

Особый интерес представляют останки животных: оленей, гигантских птиц (ныне вымерших), черепах, тюленей и тысяч морских моллюсков.

По словам специалистов, открытие стало древнейшим свидетельством преодоления более 100 км открытого моря в Средиземноморье. Поразительно, но мореплаватели эпохи мезолита совершали такие путешествия на простых долбленых каноэ без парусов.

Исследование также ставит новые вопросы: как охотники-собиратели поддерживали связь между удаленными островами и стало ли их появление причиной вымирания эндемичных видов.

Открытие добавляет целое тысячелетие к истории освоения Мальты и демонстрирует неожиданно высокие навигационные навыки древних людей. Как отмечают ученые, даже в самый длинный день года путешественникам приходилось проводить несколько часов в полной темноте посреди открытого моря - настоящее испытание для примитивных плавсредств.