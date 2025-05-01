Турист принял крокодила за статую и чуть не лишился руки

На Филиппинах турист залез в вольер к крокодилу ради селфи и оказался у него в пасти. Об этом сообщает New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент произошел в начале этой недели в зоопарке Kabug Mangrove Park and Wetlands в Замбонге и попал на видео. 29-летний путешественник гулял по окрестностям, а затем увидел крокодила. По всей видимости, мужчина подумал, что крокодил - это статуя, поэтому смело перелез через забор и вошел в воду, держа наготове телефон.

В этот момент хищник атаковал его и сжал руку пострадавшего своими челюстями. Пострадавший находился в вольере еще 30 минут, прежде чем дрессировщик смог освободить его, ударив самку крокодила по голове куском цемента. Медики смогли остановить кровотечение и срочно доставили раненого в больницу. Ему наложили более 50 швов, но спасли руку.

"Такое поведение очень опасно. Никто никогда не должен входить в вольер к животному в зоопарке. Он подверг риску жизни других людей, и ему очень повезло, что он выжил", - отметил представитель местной полиции.