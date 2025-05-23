Ученые приблизились к разгадке давней климатической загадки

Исследователи из США приблизились к решению давней климатической загадки, которая мешала точной оценке изменений климата за последние тысячи лет. Работа опубликована в журнале Communications Earth & Environment (CEE), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые сравнили данные, полученные из ледяных кернов - образцов льда, добытых в Гренландии, Антарктиде и на тропических горах, - с компьютерными моделями климата эпохи Голоцена (период, начавшийся примерно 11 700 лет назад).

Результаты оказались интересными: данные о полярных регионах (Гренландии и Антарктиде) хорошо совпадают с моделями. Однако для тропических гор, таких как Килиманджаро в Танзании и Уаскаран в Перу, результаты расходятся. Ледяные керны показывают, что температура там за последние тысячи лет снизилась на 0,8-1,8 °C, в то время как модели предсказывают устойчивое потепление на 1,5 °C.

"Современные климатические модели предполагают, что в Голоцене планета постепенно нагревалась, но данные из природных источников говорят об обратном - о похолодании", - объяснил Юньтао Бао, ведущий автор исследования и учёный из Университета штата Огайо.

Одна из причин расхождения может быть в том, что модели недостаточно учитывают такие важные факторы, как изменения растительности, землепользования и воздействие пыли или вулканических извержений.

Исследование напоминает, насколько сложен реальный мир: даже самые совершенные модели могут упрощать процессы, происходящие на планете.

"Если технология не способна уловить тонкие природные изменения, это ставит под вопрос точность её прогнозов на будущее", - отметил Лонни Томпсон, соавтор исследования и профессор наук о Земле.

Ученые призывают к более тесному сотрудничеству между специалистами в области палеоклимата, чтобы улучшить климатические модели. Это особенно важно сейчас, когда планета сталкивается с быстрыми изменениями климата и потерей биоразнообразия.

"Большие научные прорывы происходят на стыке разных направлений", - добавил профессор Томпсон. - "Работая вместе, мы сможем найти ответы на сложнейшие вопросы".