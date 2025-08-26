Подводные капсулы в Калифорнии превратят Тихий океан в источник питьевой воды

У побережья Малибу стартует первый в США проект подводного опреснения морской воды, который может обеспечить сотни тысяч жителей Калифорнии устойчивым источником пресной воды.

Компания OceanWell совместно с муниципальным округом водоснабжения Лас-Вирдженес и рядом других водоканалов запускает установку Water Farm 1: на глубине около 400 метров на дне залива Санта-Моника будут размещены десятки модульных капсул, использующих природное давление океана для фильтрации воды по принципу обратного осмоса.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, каждый контейнер способен производить до 3,8 млн литров чистой воды в сутки. Фильтры задерживают соль, микропластик, бактерии, вирусы и даже перфторированные аммониевые кислоты (PFAS), известные как "вечные химикаты". К 2030 году проект должен выйти на уровень 227 млн литров питьевой воды в день.

Технология позиционируется как более экологичная альтернатива традиционным опреснительным заводам: по данным компании, энергопотребление снижается на 40%, а морские экосистемы не страдают. Тем не менее, параллельно ведутся дополнительные экологические исследования, в том числе с участием коренных общин, чтобы гарантировать безопасность проекта.

Калифорния особенно остро нуждается в новых источниках воды: регион страдает от затяжных засух, ускоренного таяния снежных запасов, обмеления реки Колорадо и роста испарения из водохранилищ. "Water Farm 1 демонстрирует, как можно устойчиво и экономично добывать пресную воду из океана, учитывая климатические вызовы будущего", - отметил генеральный директор OceanWell Роберт Бергстром.