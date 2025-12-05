https://news.day.az/unusual/1800031.html Новая звезда Книги рекордов Гиннесса - ФОТО - ВИДЕО Пес из США по кличке Оззи официально стал новой звездой Книги рекордов Гиннесса. Как передает Day.Az, он получил титул обладателя самого длинного языка среди ныне живущих собак. Длина языка Оззи, который почти всегда свисает из пасти, составляет 19.9 см.
Новая звезда Книги рекордов Гиннесса - ФОТО - ВИДЕО
Пес из США по кличке Оззи официально стал новой звездой Книги рекордов Гиннесса.
Как передает Day.Az, он получил титул обладателя самого длинного языка среди ныне живущих собак.
Длина языка Оззи, который почти всегда свисает из пасти, составляет 19.9 см.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре