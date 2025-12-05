https://news.day.az/unusual/1800031.html

Новая звезда Книги рекордов Гиннесса - ФОТО - ВИДЕО

Пес из США по кличке Оззи официально стал новой звездой Книги рекордов Гиннесса. Как передает Day.Az, он получил титул обладателя самого длинного языка среди ныне живущих собак. Длина языка Оззи, который почти всегда свисает из пасти, составляет 19.9 см.