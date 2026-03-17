Исследователи рассказали, как первые растения появились на планете задолго до динозавров, и как их рост сформировал жизнь на Земле в том виде, какой мы ее знаем сегодня.

Задолго до появления динозавров наша планета выглядела совсем иначе, чем мы знаем ее сегодня. Около 500 миллионов лет назад большая часть поверхности Земли представляла собой голую скалу и сухую почву: не было ни деревьев, ни травы, ни цветов, а жизнь существовало почти исключительно в океанах.

Далее произошло нечто удивительное: растения перебрались на сушу - это событие стало одним из важнейших в истории Земли и навсегда изменило нашу планету. Известно, что история растений берет свое начало в воде: самые ранние растительноподобные организмы простыми, крошечными зелеными формами жизни, такими как водоросли.

Исследования показывают, что водоросли обитают в земных океанах и озерах уже более миллиарда лет и способны производить собственную пищу, используя солнечный свет, воду и углекислый газ для создания сахаров. Этот процесс известен как фотосинтез, выделяющий в качестве побочного продукта кислород.

В начале времен в земной атмосфере было очень мало кислорода. В течение миллионов лет фотосинтезирующие организмы, такие как водоросли и некоторые бактерии, постепенно выделяли кислород в воздух. Это изменение также известно как Великое кислородное событие и именно оно позволило эволюционировать более крупным и сложным формам жизни. Простыми словами, без организмов, производящих кислород, животные, в том числе и люди, попросту никогда бы не появились.

Ученые полагают, что первые настоящие растения произошли от зеленых водорослей около 470 миллионов лет назад. Считается, что эти растения жили на мелководье у берегов с часто меняющимися условиями: порой они находились под водой, а порой - на открытом воздухе. Исследователи полагают, что эта среда обитания помогла им постепенно адаптироваться к жизни на суше.

В то же время переход на сушу был непростым: водные растения поддерживаются водой и легко поглощают питательные вещества, но наземные растения столкнулись с целым рядом проблем.

Чтобы выжить, растениям пришлось развить новые способности - одно из ключевых адаптаций считается восковое покрытие, называемое кутикулой, которое помогало растениям удерживать воду. Растения также развили более прочные клеточные стенки, что позволило им стоять прямо, противодействуя силе тяжести.

Самые ранние наземные растения были очень маленькими и простыми, но несмотря на свои размеры, эти растения оказали огромное влияние на планету. Например, по мере распространения растений по суше, их корни помогали разлагать горные породы, превращая их в почву. Это создало более плодородную почву, способную поддерживать жизнь. Растения также выделяли больше кислорода в атмосферу, улучшая качество воздуха и помогая животным дышать. Они также создавали новые места обитания и источники пищи, позволяя животным и насекомым переместиться из воды на сушу.