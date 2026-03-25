Названы 11 самых жарких лет в истории человечества

Исследователи обнаружили, что климат Земли вышел из равновесия сильнее, чем когда-либо прежде - анализ показал, что мы только что пережили 11 самых жарких лет за всю историю наблюдений. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Focus.

Новый шокирующий доклад показывает, что земной климат вышел из равновесия сильнее, чем когда-либо за всю историю наблюдений. Данные указывают на то, что все ключевые показатели фактически бьют тревогу.

Доклад был составлен Всемирной метеорологической организацией (ВМО) и в нем говорится, что человечество только что пережило 11 самых жарких лет за всю историю наблюдений с 2011 по конец 2025 года. Фактически, прошлый год стал вторым или третьим самым жарким годом за всю историю наблюдений, со средней температурой на 1,43°C выше среднего показателя с 1850 по 1900 годы.

Авторы доклада предупреждают, что все ключевые показатели климатической системы Земли фактически выли из строя: речь идет обо всем - от глобальной температуры и концентрации парниковых газов до уровня моря и отступления ледников.

Важно отметить, что доклад впервые дает четкое представление об энергетическом дисбалансе Земли, который измеряет скорость поступления и оттока энергии из атмосферы. По сути, энергетический дисбаланс нашей планеты сегодня находится в самом высоком уровне за последние 65 лет наблюдений - это приводит к быстрому потеплению атмосферы и океанов.

В идеальном мире скорость поступления энергии от Солнца была бы примерно равна скорости оттока тепла через атмосферу. Однако парниковые газы, такие как углекислый газ, метан и закись азота, задерживают инфракрасное излучение в земной атмосфере, нарушая энергетический баланс планеты.

Теперь ученые фиксируют, что концентрация парниковых газов сегодня достигла высоких уровней в истории. Например, сегодня концентрация углекислого газа в атмосфере составляет 423 части на миллион, что на 152% меньше, чем до промышленной революции. Исследователи утверждают, что это самый высокий показатель за последние два миллиона лет. Аналогично, концентрация закиси азота и метана достигла своих максимальных значений за последние 800 000 лет. В то же время концентрация метана составляет 266% от доиндустриального уровня, а закиси азота - 125% от доиндустриальных концентраций.

По сути, это означает, что тепло накапливается быстрее, чем способно рассеиваться, производя огромное количество избыточной энергии. Данные указывают на то, что человеческая деятельность все больше нарушает естественное равновесие и людям еще долго предстоит жить с последствиями этих процессов.

Хотя последние 11 лет были самыми жаркими за всю историю наблюдений, эксперты говорят, что в ближайшие годы, вероятно, станет еще жарче из-за естественного погодного цикла Эль-Ниньо.