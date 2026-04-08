Ученые объяснили быстрый рост населения планеты

Быстрый рост населения Земли стал возможен благодаря использованию ископаемого топлива.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет журнал Environmental Research Letters (ERL).

По мнению ученых, быстрый рост населения стал возможен благодаря использованию ископаемого топлива, которое временно увеличило доступность ресурсов и позволило поддерживать более высокий уровень потребления.

При этом они отмечают, что данный эффект не является устойчивым, так как зависимость от таких источников энергии одновременно усиливает экологические проблемы, включая изменение климата и деградацию экосистем.

Исследователи пришли к выводу, что численность человечества уже превысила уровень, который планета способна устойчиво поддерживать при текущем потреблении ресурсов. Специалисты проанализировали демографические данные и динамику использования ресурсов за последние два столетия.

В работе использовалась концепция "несущей способности". Этот показатель позволяет определить, сколько людей может существовать, чтобы не истощать природные ресурсы. По оценкам ученых, в современных реалиях оптимальная численность населения не должна превышать 2,5 млрд человек. В то время как сейчас на Земле проживает уже более 8 млрд человек, что указывает на значительный разрыв между возможностями планеты и текущей нагрузкой.

По прогнозам ученых, в ближайшие десятилетия рост населения Земли замедлится, но не остановится. Во второй половине XXI века пик может составить около 11-12 млрд человек, считают исследователи. С увеличением численности людей давление на природные системы будет только усиливаться, что может привести к росту глобальной нестабильности.