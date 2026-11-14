У глубоководного моллюска нашли странные «капсулы» с бактериями

Биологи обнаружили у глубоководного моллюска Chaetoderma shenloong необычные клеточные структуры, в которых живут питающие его бактерии. Окруженные множеством мембран образования назвали дракосферами - "драконьими шарами".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, исследование команды Гонконгского университета науки и технологий и ее коллег опубликовано в журнале Nature Communications.

Моллюск обитает в донных отложениях Южно-Китайского моря, где почти нет кислорода, зато много сероводорода. Длиной он может превышать 15 см.

Исследователи изучили его строение с помощью микротомографии и трехмерной реконструкции. Значительную часть тела занимают пищеварительные железы, населенные симбиотическими бактериями. При этом кишечник сильно редуцирован.

Внутри желез нашли сферические структуры диаметром около 10-15 микрометров, окруженные более чем 20 слоями мембран. В них помещаются сотни и тысячи бактерий, окисляющих соединения серы и обеспечивающих хозяина питательными веществами.

Авторы предполагают, что многослойная оболочка помогает распределять дефицитный кислород между моллюском и его симбионтами. Этот механизм еще предстоит подтвердить.

По признакам активности пищеварительных ферментов ученые также заключили, что хозяин может получать питание, расщепляя часть бактерий. Находка показывает необычный способ организации тесного симбиоза и помогает понять, как животные осваивают почти бескислородную среду.