Ученые доказали, что все дороги ведут в Рим

Команда ученых Moovel Lab из Штутгарта изучала наземные маршруты в Европе в рамках исследования мобильности в городах. В сети дорог, охватывающих 26500000 км², ученые выделили 486 713 отправных точек, из которых собирались попасть в Рим, и наложили их на карту европейских улиц, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Алгоритму, разработанному специально для проекта, понадобилось более пяти часов, чтобы построить кратчайшие маршруты от заданных точек в столицу Италии. В ходе исследования использовались данные Open Street Map и программное обеспечение с открытым исходным кодом. В итоге получилась карта, все дороги которой ведут в Рим.

Чем чаще использовался определенный маршрут, тем больше жирной линией он отмечался на карте.

Во времена расцвета Римская Империя создала обширную сеть дорог по всей Европе, от Великобритании в Турцию, соединив 113 провинций с помощью 373 маршрутов протяженностью более 80 тыс. км. По сей день основные магистрали Европы существуют на месте древнеримских дорог.