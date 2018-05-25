В ливийском Бенгази совершен теракт, много погибших и раненых
Заминированный автомобиль взорвался в восточноливийском Бенгази, 8 человек погибли, не менее 12 были ранены. Об этом сообщал пресс-секретарь минздрава Мутаз Изеддин ат-Трабалси, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Он отметил, что все раненые размещены в больницах. Минздрав добавил, что осуждает террористическую атаку и считает, что миссия ООН в Ливии и международное сообщество "несут полную ответственность за подобные преступления" и должны "выполнить свои обязательства" по защите мирного населения.
Минздрав в Бенгази относится к так называемому временному правительству на востоке Ливии, которое не сотрудничает со сформированным при поддержке ООН правительством национального согласия в столице Ливии Триполи.
Бенгази - второй по величине ливийский город после столицы.
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