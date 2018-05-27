Махмуд Аббас останется в больнице
27 мая 2018 15:16 113
Президент Палестины Махмуд Аббас пока останется в больнице, несмотря на появившиеся сообщения о планах выписать его в воскресенье, передает его пресс-служба.
Аббас, которому 83 года, уже неделю лечится от воспаления легких, диагностированного вскоре после операции на ухе, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Выписка президента отложена", - сообщила пресс-служба.
Агентства Ассошиэйтед Пресс и Франс Пресс пишут со ссылкой на медиков, что Аббас может покинуть больницу в понедельник - на день позже, чем ожидалось.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!