Махмуд Аббас останется в больнице

Президент Палестины Махмуд Аббас пока останется в больнице, несмотря на появившиеся сообщения о планах выписать его в воскресенье, передает его пресс-служба.

Аббас, которому 83 года, уже неделю лечится от воспаления легких, диагностированного вскоре после операции на ухе, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Выписка президента отложена", - сообщила пресс-служба.

Агентства Ассошиэйтед Пресс и Франс Пресс пишут со ссылкой на медиков, что Аббас может покинуть больницу в понедельник - на день позже, чем ожидалось.