Китай уличили в разработке ядерного оружия нового поколения

В период с сентября 2014-го по декабрь 2017-го КНР провела около 200 испытаний, имитирующих ядерный взрыв, опережая по этому показателю США, что указывает на разработку Поднебесной оружия нового поколения. Об этом пишет South China Morning Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Издание, ссылаясь на доклад Китайской академии инженерной физики, выпущенный в начале 2018-го, отмечает, что за последние три года КНР провела больше имитаций ядерных взрывов (в среднем пять в месяц), чем США за последние 15 лет (150 тестов - примерно по 10 в год). Подобные тесты, проводимые в лаборатории, предполагают использование мощных газовых пушек, обстреливающих специально подготовленные цели.

Китайский эксперт Ван Чуаньбинь полагает, что таким образом КНР пытается сократить отставание от США в ядерных технологиях. Его коллега Ло Гоцян отмечает, что в ряде областей Китай уже превзошел Соединенные Штаты. "Частично причиной преимущества является технический прорыв, частично - дополнительное финансирование от правительства", - сказал эксперт.

Имитация ядерных взрывов предполагает использование водородной пушки, которая разгоняет (до скорости 30 тысяч километров в час) многослойный снаряд (из металла и пластика). Последний, сталкиваясь с плутониевой целью, вызывает химическую реакцию, фактически воспроизводящую условия ядерного взрыва (соответствующие температуры, давления и ударные волны).

По словам Ло, в настоящее время китайские разработки, касающиеся технологии изготовления снаряда, превосходят американские. Издание отмечает, что такие работы особенно актуальны при создании высокоточных гиперзвуковых ракет, рассчитанных на перенос маломощных ядерных боеголовок.

Последний американский "Обзор ядерной политики" предусматриваетразработку США ядерных боезарядов пониженной мощности (W76 или W88 для баллистических ракет Trident II D5 атомных подводных лодках). Это должно стать ответом на разработки России и Китая.

В частности, в США полагают, что Россия до 2026 года запланировала увеличение числа ядерных боеголовок с семи до восьми тысяч за счет маломощных (от десяти до тысячи тонн в тротиловом эквиваленте) тактических ядерных боезарядов нового поколения, предназначенных для оснащения высокоточных крылатых ракет и космических спутников.

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