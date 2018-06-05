Падающий в озеро дрон успел заснять своё чудесное спасение - ВИДЕО

В социальных сетях набирает популярность видеоролик, на котором владелец дрона отчаянно пытается его спасти от падения в озеро. В аннотации к ролику сообщается, что у беспилотника разрядилась батарея во время его полёта над водой и он начал автоматическое плановое снижение. Чтобы аппарат не утонул, в воду бросается его владелец и успевает поймать аппарат буквально за секунду до погружения, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Не уточняется, где и когда именно была сделана видеозапись.

Отметим, большинство моделей современных дронов оснащаются системой безопасной посадки на случай, если у них во время полёта сильно разрядилась батарея.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

