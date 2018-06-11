В Иране предотвратили серию терактов

Силы безопасности Ирана задержали более 20 террористов, планировавших атаки во время священного для мусульман месяца Рамазан в Тегеране и других крупных городах, сообщает агентство Тасним со ссылкой на заявление министерства информации и национальной безопасности страны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным агентства, силовые службы задержали 27 человек, которые планировали теракты во время Рамазана (с 17 мая по 14 июня) и в день Аль-Кудс 8 июня, посвященного поддержке палестинского народа.

Силам безопасности удалось конфисковать военное оборудование, которое террористы планировали ввести в страну, включая бомбы, гранаты, взрывчатые вещества и огнестрельное оружие, передает Тасним.

В заявлении министерства сообщается также, что для поимки преступников были проведены несколько разведывательных операций.