Сингапурские министры сделали селфи с Ким Чен Ыном - ФОТО

Сингапурские министры разместили в социальных сетях свои фотографии в компании северокорейского лидера Ким Чен Ына, совершающего прогулку по городу, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Сингапурский министр образования Он Е Кун опубликовал в Facebook селфи, сделанное в природном парке "Сады у залива". На снимке улыбающийся Ким Чен Ын стоит между автором фотографии и главой МИД Сингапура Вивианом Балакришнаном.

Балакришнан поместил в своем аккаунте похожую фотографию.

Ранее сообщалось, что кортеж Ким Чен Ына покинул отель "Сент-Реджис" в Сингапуре (St. Regis Singapore), где проживает прибывшая на саммит с США северокорейская делегация, для экскурсии по городу.

На 12 июня в Сингапуре запланирован первый в истории саммит США и КНДР, на котором состоится встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына.