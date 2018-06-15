В Германии предотвратили широкомасштабный теракт

Глава Федерального ведомства по защите конституции (контрразведка ФРГ) Ганс-Георг Маасен считает весьма вероятным, что правоохранителям удалось предотвратить в Кельне теракт с применением высокотоксичного вещества. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Гражданин Туниса был задержан в немецком городе Кельн, в его квартире полиция обнаружила высокотоксичные отравляющие вещества.

Прокуратура подозревает его в изготовлении биологического оружия с целью совершить тяжкое преступление, угрожающее государству.

В среду был выдан ордер на его арест.

Хотя окончательных выводов еще нет, "но при целостном рассмотрении имеющихся на данный момент указаний очень вероятно, что здесь удалось предотвратить теракт", заявил Маасе в интервью газете Rheinische Post.

Он сообщил, что контрразведка получила указания, согласно которым проживающий в Кельне гражданин Туниса пытался заказать потенциально сильнодействующие ядовитые вещества, и приоритетно занялась расследованием этого дела. "После того, как удалось сконцентрировать, конкретизировать и приписать информацию к конкретному человеку и адресу проживания, мы смогли на этой неделе передать дело полиции", - сообщил Маасен.

Он поблагодарил федеральную прокуратуру и других сотрудников служб безопасности за продуктивное сотрудничество.

Как сообщает издание со ссылкой на источники в структурах безопасности, обнаруженного количества было достаточно для изготовления от 250 до тысячи доз токсина растительного происхождения - рицина.

По информации издания Kölner Stadt-Anzeiger, подозреваемый прибыл в Германию в 2016 году, ранее в поле зрения полиции он не попадал.

В пятницу в Кельне продолжаются обыски, полиция исходит из того, что планировался теракт.

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