В США предотвратили теракт, готовившийся на День независимости
2 июля 2018 17:34 137
Сотрудники ФБР предотвратили террористическую атаку, которую злоумышленники готовились провести в американском Кливленде (штат Огайо) 4 июля, когда в США празднуют День независимости. Об этом сообщает портал Cleveland.com, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
В связи с планировавшимся терактом был арестован один человек, которому предъявлены обвинения в поддержке террористической организации за рубежом, пишет портал.
Другие детали операции будут сообщены на пресс-конференции, которая позднее пройдет в штаб-квартире ФБР в Кливленде.
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